"Ghost - Il Musical" arriva al LAC

LUGANO - Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle ore 20:30 al LAC va in scena "Ghost Il Musical", una storia ormai entrata nella memoria collettiva grazie all’omonimo film interpretato da Demi Moore e Patrick Swayze nel 1990.

La storia racconta, per quei pochi che ancora non lo sapessero, l’amore tra Molly e Sam, che viene ucciso da un misterioso killer. Sam cerca di proteggere la sua amata Molly anche dall’aldilà, mettendola in guardia dagli imbrogli del collega Carl che si finge amico: per tornare sulla terra Sam ricorre ad una sensitiva imbrogliona Oda Mae Brown, che scopre, quasi sorprendendosene, di stabilire un contatto con le persone defunte.

Diretto da Federico Bellone, "Ghost Il Musical" lascerà il pubblico senza fiato grazie ad un allestimento spettacolare che si avvale della collaborazione di Paolo Carta, illusionista, che ha già firmato grandi musical come Mary Poppins. La colonna sonora è arrangiata da due protagonisti della musica internazionale: Dave Stewart ex componente degli Eurythmics e Glen Ballard tra gli autori di Alanis

Morissette.

«In un musical come Ghost è facile immaginare come alcuni effetti possano fare la differenza nel modo in cui lo spettatore si può calare nello spettacolo - ha dichiarato Paolo Carta autore degli effetti speciali - vedere il protagonista passare attraverso la porta come un fantasma, l’anima di un defunto entrare improvvisamente nel corpo della medium, fa sì che il pubblico si senta immerso nella storia, dimenticando di essere in presenza di una finzione scenica».