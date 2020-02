Con Trickster-p un viaggio teatrale all'interno del libro

LUGANO - Mercoledì 11 marzo debutta al LAC "Book is a Book is a Book" della compagnia ticinese Trickster-p. Lo spettacolo, fruibile in italiano, inglese e tedesco, andrà in scena in Teatrostudio da mercoledì 11 a domenica 15 marzo (me, gio, ve ore 19:00 e 21:00, sa e do ore 14:00, 18:00 e 20:30).

"Book is a Book is a Book", coproduzione firmata anche dallo stesso LAC, segna un passaggio importante nel percorso di Trickster-p - sodalizio artistico fra Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl - che quest’anno festeggia i diciotto anni di attività.



Dopo il successo di Nettles, che debuttò al LAC nell’aprile 2018 per poi realizzare una lunga e fortunata tournée tuttora in corso, il duo torna a lavorare nel suggestivo spazio del Teatrostudio e lo fa proponendo una performance in cui ciascun spettatore, munito di auricolari, viene invitato a viaggiare tra le pagine di un libro.

I presenti saranno guidati dalle parole nate dalla collaborazione con la drammaturga Simona Gonella e l’artista Yves Regenass, per immergersi nelle suggestioni evocate dall’universo sonoro creato da Zeno Gabaglio.