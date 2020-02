Tra Dürrenmatt e Armando Punzo

BELLINZONA - Sono tre gli appuntamenti di questa settimana al Teatro Sociale di Bellinzona.

Mercoledì 12 febbraio con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Swiss made, sarà in scena lo spettacolo “Der Besuch der alten Dame” di Friedrich Dürrenmatt; con Katharina von Bock, Julian M. Boine, Michael von Burg, Daniel Hajdu, Manuel Herwig, Stefan Lahr, Pit Arne Pietz e Miriam Wagner per la regia di regia Elias Perrig. Spettacolo in tedesco. Alle ore 20 introduzione allo spettacolo (in tedesco).

Giovedì 13 febbraio alle ore 20.45, per la rassegna Altri percorsi, proiezione del film “Anime salve”. Un film di Domenico Iannacone sui trent’anni della Compagnia della Fortezza. Ingresso libero. Dopo la proiezione incontro con Armando Punzo.

Venerdì 14 febbraio con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Altri percorsi, sarà presentato “Il Figlio della Tempesta”, concerto spettacolo per i trent'anni della Compagnia della Fortezza, di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo, regia di Armando Punzo. Dopo lo spettacolo incontro con la compagnia.

