Un Macbeth sardo al posto de "Il Giardino dei ciliegi"

BELLINZONA - Il Teatro Sociale Bellinzona comunica che, per una decisione unilaterale della produzione, deve rinunciare alla programmazione dello spettacolo “Il giardino dei ciliegi” per la regia di Alessandro Serra, previsto il 19 e il 20 marzo 2020 alle ore 20.45.

Al suo posto è stato però possibile scritturare per le stesse date un grande capolavoro di Alessandro Serra, “Macbettu”, versione in lingua sarda per soli attori uomini del “Macbeth” di William Shakespeare.

Lo spettacolo pluripremiato sarà proposto al pubblico di Bellinzona con sopratitoli in italiano e sarà accompagnato in sala dallo stesso regista, Alessandro Serra.

I biglietti già emessi per lo spettacolo “Il giardino dei ciliegi” del 19 o del 20 marzo 2020 mantengono la loro validità per “Macbettu” della stessa data.

Chi avesse già acquistato il biglietto per “Il giardino dei ciliegi” e non desiderasse assistere a “Macbettu” può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto entro il giorno previsto per lo spettacolo allo stesso punto di prevendita in cui lo ha acquistato. Dopo la messa in scena non sarà più possibile ottenere alcun rimborso.