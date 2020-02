Un Teatro Sociale per tutti i gusti (e le età)

BELLINZONA - La stagione 2019/2020 del Teatro Sociale di Bellinzona prosegue questa settimana con tre appuntamenti.

Mercoledì 5 febbraio, con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Com.x, sarà in scena lo spettacolo della Compagnia Baccalà “Pss Pss”, con Simone Fassari e Camilla Pessi per la regia di Louis Spagna. Seguirà il concerto della Brigata Sinfonica e un rinfresco offerto al pubblico. Sconto del 50% sul biglietto per lo spettacolo “Pss Pss” per chi acquista un biglietto per “La lettera” (offerta valida solo presso la prevendita all'Ufficio turistico di Bellinzona).

Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Com.x, sarà presentato lo spettacolo “La lettera” di Nullo Facchini e Palo Nani, con Paolo Nani per la regia di Nullo Facchini. Paolo Nani è un formidabile artista, che torna a Bellinzona per festeggiare i 10 anni della Compagnia Baccalà.

Infine domenica 9 febbraio, con inizio alle ore 16.00, appuntamento con la rassegna Primi applausi con lo spettacolo “Hans e Gret” di Emma Dante, con Manuela Boncaldo, Salvatore Cannova, Clara De Rose, Nunzia Lo Presti e Lorenzo Randazzo, regia e costumi di Emma Dante. Età consigliata dai 5 anni.

SYLVIE BOSE