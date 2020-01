Gabriele Cirilli a teatro con "Mi piace... Di più"

LOCARNO - Gabriele Cirili sarà al Teatro di Locarno domenica 8 marzo alle 18 con "Mi piace... Di più".

In questo spettacolo il comico italiano riparte dal successo della stagione appena trascorsa e perfeziona l'allestimento, replica dopo replica, alla ricerca della rappresentazione perfetta.

"Mi piace... Di più" si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.

«Mi piace il palcoscenico, il rumore delle assi di legno che cigolano sotto i miei passi. Mi piace il momento in cui sto per entrare in scena in cui il panico si mescola con la scarica elettrica della sfida che sto per affrontare. Mi piace il calore dell’applauso, e soprattutto lo scoppio della risata che consacra ogni goccia di sudore e mi fa sentire al settimo cielo» spiega Cirilli. «Questo spettacolo è il mio show col quale riesco ad abbracciare il pubblico fino a portarlo dopo due ore in camerino da me soddisfatto, appagato, stupito, colpito, ammirato, basito, sorridente, insomma guarito per un paio d’ore dalla quotidianità che non è sempre così divertente. Mi piace sentire a fine spettacolo “Che bello, mi sono divertito tantissimo. Ho riso per due ore”. E questa, devo dire, è la cosa che Mi piace... Di più!».

Prevendita su Biglietteria.ch.