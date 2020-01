Lella Costa stasera e domani al Teatro Sociale

BELLINZONA - Questa sera e domani alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona va in scena "Se non posso ballare...", ispirato a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini.

Marie Curie, Olympe De Gouges, Tina Anselmi, Tina Modotti, Martha Graham, Pina Bausch, Maria Callas, Emily Dickinson, Angela Davis, Ilaria Alpi, le sorelle Bell, Virginia Woolf! Entrano nel gran salone da ballo ciarlando e muovendo le vesti, ballano. Ballano Ingrid Bétancourt, Hannah Arendt, Annie Besant, Grazia Deledda, Yolanda D’Aragona, Anna Frank, Eloisa, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, fino a farci girare la testa ed essere più di cento!

L'attrice Lella Costa porta in scena questo progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia, produzione Carcano Centro d’Arte Contemporanea. Costa e Dandini si trovano a convergere all’interno di uno spettacolo teatrale che porta in scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere. Lella Costa porta a Bellinzona il suo nuovissimo spettacolo fresco di debutto.