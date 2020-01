Angela Finocchiaro reinventa Teseo al Palazzo dei Congressi

LUGANO - Ormai punto fermo della comicità italiana contemporanea il nome di Angela Finocchiaro è ormai un sinonimo di simpatia e qualità. L'attrice milanese arriverà al Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo nuovo spettacolo: "Ho perso il filo" il prossimo 25 gennaio.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa, questo è “Ho perso il filo”. In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo stesso: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo.

Angela si presenta in scena come un’attrice stufa dei soliti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto per combattere il terribile Minotauro e affida agli spettatori un gomitolo enorme da cui dipende la sua vita.

