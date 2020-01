In scena una storia vera e un classico rivisitato

BELLINZONA - Prosegue con due spettacoli la stagione 2019/2020 del Teatro Sociale di Bellinzona.

Mercoledì 15 gennaio con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Narrazioni, sarà in scena lo spettacolo “Tutto quello che volevo” di e con Cinzia Spanò per la regia di Roberto Recchia. La storia purtroppo vera di due ragazze di 14 e 15 anni, studentesse di uno dei migliori licei di Roma, che si prostituivano in un appartamento di viale Parioli che si incrocia con quella della giudice Paola Di Nicola chiamata a pronunciarsi su uno dei clienti.

Giovedì 16 e venerdì 17 gennaio con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Chi è di scena, sarà presentato lo spettacolo “Riccardo 3” di Francesco Niccolini liberamente ispirato al "Riccardo III" di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand. In scena Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella, la regia è curata da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Il 16 gennaio dopo lo spettacolo incontro con la compagnia mentre il 17 gennaio alle ore 20 introduzione allo spettacolo.