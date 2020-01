Giuseppe Giacobazzi tra maschere e bugie

LOCARNO - Sabato 11 gennaio al Teatro di Locarno torna Giuseppe Giacobazzi con il suo spettacolo "Noi - Mille volti e una bugia".

Lo show si baserà sui racconti di esperienze per lo più vissute realmente: si va dal racconto dei celebri attrezzi per la casa come il Bimby, agli immancabili Testimoni di Geova, arrivando sino ai fenomeni contemporanei, come Chiara Ferragni e gli influencer o il fascino di Alberto Angela eletto uomo più sexy dell’anno.

Come ci ha svelato in un'intervista, durante lo spettacolo ci sarà spazio anche per riflessioni più profonde, mettendo a fuoco il problema del disinnamoramento dalla scuola di giovani e insegnanti e lanciando un messaggio sociale: la cultura è necessaria, in quanto ci permette di ragionare con la nostra testa, di formulare un pensiero critico e quindi di essere liberi.

Inoltre durante questo spettacolo, Andrea Sasdelli (questo il vero nome del comico) metterà a nudo il suo vero rapporto con la propria maschera, quella di Giuseppe Giacobazzi: la storia di un grande amore, ma anche di un profondo odio dovuto a tutto ciò che il personaggio, se non controllato, rischia di rubare al suo creatore.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30.

