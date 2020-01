Un Cappuccetto rosso che arriva dall'Africa

LUGANO - Domenica 12 gennaio alle ore 15 con replica alle ore 17:00 allo Studio Foce andrà in scena lo spettacolo per famiglie (dai 4 anni) "Thioro, un cappuccetto rosso senegalese", reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto rosso, che evoca soltanto il popolare racconto della bambina che indossa un cappuccio rosso.

In realtà, grazie a un ritmo pulsante e all’intreccio di diverse lingue, strumenti e immaginari, lo spettatore attraversa non il bosco, ma la savana, e incontra non il lupo, bensì la iena Buky. Con il suono dei tamburi, il variegato utilizzo della voce e del corpo, lo spettacolo è una festa per gli occhi, le orecchie e il cuore; un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa che fa incontrare, mettendola in corto circuito, la fiaba europea con la tradizione africana.

Lo spettacolo è in collaborazione con LAC edu, Rassegna Senza confini – Teatro Pan.