Il 2020 del LAC inizia con "Macbeth, le cose nascoste"

LUGANO - È con "Macbeth, le cose nascoste" che il LAC di Lugano dà il benvenuto al 2020.

Lo spettacolo per la regia di Carmelo Rifici, che debutta in prima assoluta giovedì 9 gennaio alle ore 20.30 (replica venerdì 10 gennaio alle stessa ora), è l'esito di una lunga ricerca drammaturgica che il regista ha realizzato insieme ad Angela Dematté e a Simona Gonella. Un lavoro che prosegue l’indagine sulla riscrittura dei classici che Rifici ha iniziato con "Ifigenia, liberata", e lo fa questa volta avvalendosi della consulenza di due psicoanalisti di scuola junghiana.

Uno spettacolo che nasce da un viaggio nell’anima degli attori alla ricerca dei loro lati nascosti, che indaga gli archetipi dell’inconscio di tutti noi, in cui Rifici cerca uno spazio di condivisione tra attori e spettatori. Dall’esplorazione del rapporto psicanalista / paziente / oggetto scaturisce una rinnovata lettura del testo shakespeariano e del lavoro con gli attori. Parimenti aleggia l’intuizione che, oggi più che mai, sia necessario rimettere nuovamente in relazione il pubblico con le proprie pulsioni e con le paure e i desideri nascosti, che sono alla base non solo del Macbeth, ma di tutta la letteratura che parla delle profondità dell’animo umano.

Lo spettacolo è prodotto da LAC Lugano Arte Cultura e coprodotto da Teatro Metastasio di Prato, TPE - Teatro Piemonte Europa, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Centro Teatrale Santacristina.

Giovedì 9 gennaio alle ore 18, in Sala Refettorio, Angela Demattè e Carmelo Rifici incontrano il pubblico per una breve introduzione allo spettacolo. L’evento nell’ambito del programma LAC edu è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata sul sito edu.luganolac.ch.