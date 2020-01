Una Befana tutta da ballare (e cantare)

BELLINZONA - Arriva di notte, sì ma con le scarpe.... giuste, la Befana. Già perché, questa domenica non è proprio da passare sul divano ma in pista a saltellare.

Per esempio al Capital Club di Bellinzona, dove si terrà "Ballo con la Befana" e sarà proprio una serata a tema: quindi tutti vestiti... da vecchia strega! Il migliore costume verrà premiato con un montepremi totale di 225 franchi (tutti da bere). A curare la musica ci sarà Dj Vegas.

Al Temus Club magari non si balla ma... si canta a squarciagola con il mitico karaoke del locale malcantonese. Come sempre a presentare la serata sarà Dedo Nicoli in compagnia di Deejay Miko che sarà al timone della consolle! After party in compagnia di Andrea Nessi Dj. Ingresso libero fino alle 24.

Al Rotonda Music Club di Gordola, invece, ci sarà il Mami Chula, serata reggaeton e hip hop con Dj Tamisha e Alessia Voice. Resident Dj El Nene. Ingresso omaggio (uomo e donna) per chi arriva entro la una di notte.