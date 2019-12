Locarno On Ice: fiabe, Adele, il caffè e... un sacco di blues!

LOCARNO - È ancora ricchissimo il menu, in vista del weekend, di Locarno On Ice. Scopriamo lo assieme:

Giovedì 26 dicembre, in mattinata dalle 10.00 alle 11.00, i pattinatori principianti avranno l’occasione di seguire un corso gratuito di pattinaggio con i monitori del Club Pattinaggio Ascona, gentilmente offerto da COOP.



Alle 15.30 Vicky De Stephanis trascinerà i piccini in uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo dal titolo “La Stella di Natale”.

Alle 21.15 Sul palco di Locarno On Ice si terrà un concerto dal vivo dal titolo Adele Tribute “Skyfall”. Adele Laurie Blue Adkins, in arte Adele, per l'occasione la voce della stella campione d'incassi sarà interpretata da Alice Greco.

Venerdì 27 dicembre, in mattinata dalle 10.00 alle 11.30, i monitori del Club Pattinaggio Ascona, saranno nuovamente a disposizione per un corso gratuito per i pattinatori principianti.

Alle 15.00 i presenti avranno poi l’occasione di partecipare al laboratorio dal titolo “Dal verde chicco di caffè, ai profumi della sua torrefazione” organizzato da Caffè Carlito e potranno così scoprire come i preziosi chicchi della Coffea arabica, coltivata oggi in numerosi paesi come Brasile, Vietnam, Camerun, Colombia, Guatemala, India e Tanzania, acquisiscono, tramite la tostatura lenta, l’inconfondibile, delizioso e raffinato aroma del caffè.

Sempre venerdì, alle 21.15, il palco di Locarno On Ice ospiterà un concerto di Blues-Rock di Freddie & the Cannonballs. Freddie “Cannonball” Albertoni è un bassista attivo da 15 anni sulla scena Blues-Rock ticinese. Per quasi un decennio ha accompagnato al basso il leggendario bluesman svizzero Bat Battiston, ma nell’autunno del 2018 Federico Albertoni ha deciso di assumere il ruolo di frontman, fondando la sua propria blues band composta da 6 musicisti di talento.