Maleficent, dopo il musical i bimbi potranno incontrare i personaggi in costume

LUGANO - La magia delle feste non abbandona Lugano nella prima parte di gennaio. Sabato 11, il Palazzo dei Congressi di Lugano ospiterà il musical per tutta la famiglia Maleficent.

Così ci si calerà nella storia: C’erano una volta un re e una regina che, per celebrare il battesimo della tanto sospirata figlioletta, invitano a corte tutte le fate del regno, affinché le facciano da madrina. All’improvviso però un’indesiderata fata cattiva, per vendicarsi di non essere stata invitata alla celebrazione, irrompe sulla scena e lancia una terribile maledizione verso la neonata: "Prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno ella si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e cadrà in un sonno profondo lungo 100 anni, da cui la principessa potrà essere svegliata solo grazie al bacio di un principe innamorato!”.

Interazione, canzoni, danze e tanto divertimento porteranno sul palco la storia di Maleficent, tra poesia, finzione e realtà, con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti in un’opera adatta ai bambini firmata All Crazy SoldOut.

Al termine dello spettacolo i bimbi potranno incontrare i personaggi in costume nella hall del teatro per scattare qualche foto ricordo. Lo spettacolo è diviso in due tempi di circa 40 minuti per un totale di 1 ora e 20 di musiche, balli e canti.

I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.