Giorgio Panariello fa 60, e arriva a Lugano

LUGANO - Sarà un’annata importante il 2020 per il comico italiano Giorgio Panariello. Compirà 60 anni. E festeggerà 20 anni di carriera. Un doppio anniversario che verrà celebrato con il ritorno sul palcoscenico e che lo vedrà protagonista in un lungo tour che farà tappa anche a Lugano. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo al palazzo dei Congressi con uno spettacolo dal titolo “La favola mia”. Si tratta di un "one man show" in cui saprà dare il meglio di sé.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e i grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questa nuova avventura teatrale in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni della sua fortunata e brillante carriera d’artista.