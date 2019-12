Locarno On Ice: una settimana di lavoro a maglia, pinguini e... rock n' roll!

LOCARNO - Una settimana ricchissima, alla faccia della fastidiosa pioggia, quella che si apre proprio oggi a Locarno On Ice. Molteplici le attività (e non tutte sul ghiaccio). Vediamole assieme qui di seguito:

Martedì, dalle 13.00 alle 16.00, le appassionate del lavoro a maglia si ritroveranno bene al caldo di uno degli igloo di Locarno On Ice in compagnia di un’esperta della Bottega della Lana nell’ambito del settimanale appuntamento di Sferruzziamo nell’igloo.

Mercoledì, alle 15.00, i bambini presenti in pista potranno partecipare col pinguino Pango a un gioco a staffetta dal titolo "Salviamo i pinguini", che si terrà in una parte riservata della pista di ghiaccio. In caso di cattivo tempo avrà luogo dentro l’igloo. Più tardi, in serata alle 19.30 le pattinatrici e i pattinatori del Club Pattinaggio Ascona si esibiranno in pista per uno spettacolo di pattinaggio artistico.



Giovedì, alle 21.15, salirà sul palco di Locarno On Ice la band The Shout per un concerto dal vivo. Questa Beatles Tribute Band è nata a Milano nel 2008, con l’obiettivo di riportare sul palco tutta la magia dei concerti dei Fab Four. Nel loro spettacolo i 4 musicisti non lasciano nulla al caso e interpretano il leggendario quartetto di Liverpool con straordinaria fedeltà.



Venerdì, alle 21.15, saliranno sul palco di Locarno On Ice Max Lee and his Haircuts per un concerto dal vivo. Un vero e proprio salto nel passato, nei mitici anni 50/60, al suono di giganti come Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e Elvis Presley.