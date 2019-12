Gospel e teatro "Swiss Made" per la settimana del Sociale

BELLINZONA - Natale ormai alle porte, ma quelle del Teatro Sociale di Bellinzona sono... più aperte che mai, come confermano i due interessanti appuntamenti di questa settimana.

Giovedì 19 dicembre con inizio alle ore 20.45, per la rassegna Swiss Made, sarà presentato lo spettacolo “Phèdre!” di Jean Racine e François Gremaud, con Romain Daroles per la regia di François Gremaud.

Nato per essere proposto nelle aule scolastiche, “Phèdre!” è diventato un vero e proprio caso: dopo l’Incontro del Teatro Svizzero lo spettacolo è infatti stato proposto nella Selezione ufficiale del Festival di Avignone 2019 prima di imbarcarsi in una lunga tournée internazionale. Lo Spettacolo è in francese (il testo sarà disponibile in sala).



Sabato 21 dicembre con inizio alle ore 20.45 sarà presentata la serata gospel “Dennis Reed & GAP”; voce e leader sarà Dennis Reed; voci di Sheena Croutch, Sheria Croutch, Mary Ann Kimble, Charnel Allen, Brandon Sutton e Darryl Bell.



Nella band invece troviamo James Lee Faison (tastiere), Gregory Moore (basso) e Timothy Scott (batteria); ospite Nausicaa Pellegrini. In collaborazione con Free Green Music, nell’ambito del festival Gospel & Spirituals 19.