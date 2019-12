Sabato all'Enigma c'è Gazebo

RANCATE - È in arrivo una grande notte dedicata ai nostalgici dei mitici anni '80, consigliata in particolare al pubblico over 30. Torna Rewind, il Party '70 '80 '90s con gli artisti che hanno fatto la storia.

Sabato 14 dicembre l' Enigma Live ospiterà per l'occasione Paul Mazzolini in arte Gazebo, lo special guest della serata, che si esibirà dal vivo per il pubblico ticinese. Gazebo, proprio lui, quello che fece ballare il mondo con "I Like Chopin", uno dei brani che fanno tornare la mente immediatamente a quegli anni Ottanta e suscitano entusiasmo appena parte "quel" piano.

Aldo Gee riporterà le lancette dell’orologio indietro di 30 anni, nei mitici anni '80, e il locale si trasformerà in una macchina del tempo con la musica di quel decennio a farla da protagonista.