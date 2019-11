Tutti in pista per la Disco dance 70s-80s-90s

CADEMPINO - Questa sera, venerdì 22 novembre, dalle ore 21.30, al Centro Eventi di Cadempino si farà un tuffo nel passato con la musica dance dei mitici anni 70s-80s-90s.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l’associazione benefica Atkye (Associazione Ticino Kenya Youth Education) insieme alla Bronner Events, ripropone la serata “We are the Champions” di Rete Tre. In consolle i DJ Sterky e Toto Vox.

Per immergersi in questa esperienza al 100% perché non sfoggiare un abito a tema?

I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch a 15 franchi.