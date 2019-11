La Bella Addormentata diventa un musical a tutta magia

LUGANO - La "Bella addormentata nel bosco" rivista dal punto di vista... della strega.

Ha fatto sensazione al cinema la pellicola "Maleficient" (con Angelina Jolie) e ora, sarà possibile apprezzarne le atmosfere magiche anche sul palco del Palazzo dei Congressi di Lugano con un musical d'autore.

L'appuntamento è con "Malefica - e la bella addormentata nel bosco" - sabato 11 gennaio 2020 alle 16.00.

Interazione, canzoni, danze e tanto divertimento porteranno sul palco la fiaba rivista da Disney, tra poesia, finzione e realtà, con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti.



Al termine dello spettacolo i bimbi potranno incontrare i personaggi in costume nella hall del teatro per scattare qualche foto ricordo. Lo spettacolo è diviso in due tempi di circa 40 minuti per un totale di 1 ora e 20 di musiche, balli e canti.

Info: www.gcevents.ch