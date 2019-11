La magia de "Lo Schiaccianoci" al Fevi

LOCARNO - Venerdì 15 novembre dalle 20.30 arriva al Fevi di Locarno uno spettacolo che ha incantato decine di migliaia di spettatori in tutto il mondo: "Lo Schiaccianoci" nella versione del Balletto di Milano.

Il balletto natalizio per eccellenza, su musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, ripercorre la celebre fiaba originale conducendo in quell'onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità.

L'elegante e bellissima mise en scène in stile anni '20 dai toni pastello e la vivace e brillante coreografia riempiono gli occhi, la frizzante interpretazione conquista il cuore. Il rosa dei raffinati arredi e preziosi costumi del primo atto si sfuma nell'azzurro cinerino della nevicata con fiocchi danzanti sulle punte nei loro tutù ricamati d'argento. Mille le pennellate di colori per il divertissement: dal rosso della Spagna e Russia al giallo oro della Cina ad un delicato lilla per il Valzer dei Fiori. In un crescendo di stupefacente entusiasmo appare meravigliosa ed abbagliante la coppia dei protagonisti, sublimi interpreti del grand pas de deux.

Un balletto per tutte le età per trascorrere una serata indimenticabile e inaugurare il periodo natalizio, il più scintillante, luminoso e denso di magia dell'anno!

Il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, è tra le compagnie italiane più prestigiose e svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all'estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano. Riduzioni bambini/AVS/studenti disponibili.

Biglietti in prevendita su Biglietteria.ch.