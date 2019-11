Una settimana ricca d'appuntamenti per LuganoInScena

LUGANO - Dal 19 al 24 novembre il cartellone di LuganoInScena offre quattro spettacoli.

Al Teatro Foce "Una mano mozzata a Spokane", spettacolo in collaborazione con il Centro Artistico MAT, e "L’usignolo o dell’amicizia", nuova produzione 2019 del Teatro Pan. Al LAC la commedia "Tell" che parla dei cittadini svizzeri del Terzo millennio in un mondo globalizzato e il concerto della Premiata Forneria Marconi "PFM canta De André".



Si comincia martedì 19 novembre alle ore 20:30 al Teatro Foce con "Una mano mozzata a Spokane" il primo spettacolo della rassegna in collaborazione con il Centro Artistico MAT. Commedia arguta e grottesca diretta da Carlo Sciaccaluga, racconta la storia truculenta di un surreale incontro tra Carmichael, sicario ossessionato dal voler ritrovare la sua mano sinistra e due piccoli spacciatori, pronti a tutto pur di incassare del denaro contate, che tentano di vendergli una mano di provenienza incerta.

Mercoledì 20 novembre alle ore 20:30 sul palco del LAC con "Tell" salirà un cast di attori cari al pubblico di Lugano come Matteo Carassini, Igor Horvat, Silvia Pietta, Flavio Sala, Massimiliano Zampetti e, in voce, Margherita Coldesina. "Tell" di cui sono autori Flavio Stroppini, qui anche regista, e Monica De Benedictis, continua l’ indagine sui temi legati al territorio e all’identità svizzera promossa dal Teatro Sociale Bellinzona.

Sabato 23 novembre alle ore 20:30 la celebre band Premiata Forneria Marconi festeggia i suoi quarant’anni di attività omaggiando la memoria di Fabrizio De André. "PFM canta De André" è una serata imperdibile che celebra il fortunato sodalizio del cantautore genovese con la PFM. Accompagnano la band due ospiti di eccezione, Flavio Premoli - uno dei fondatori della PFM - alle tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.



Domenica 24 novembre alle ore 16:00 al Teatro Foce andrà in scena "L’usignolo o dell’amicizia", di e con Monica Ceccardi e Cinzia Morandi. Diretto da Lorenzo Bassotto e prodotto da Teatro Pan, lo spettacolo è pensato per bambini a partire da sei anni. Liberamente ispirato al racconto omonimo di Hans Christian Andersen, "L’usignolo o dell’amicizia" è la storia di un incontro inaspettato tra una strana signora e una ragazza distratta; due persone che appartengono a due mondi solo apparentemente distanti.

Info: www.luganolac.ch

