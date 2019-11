"La casa di Bernarda Alba" in scena al Teatro Foce

LUGANO - Sabato 9 e domenica 10 novembre il Teatro Foce di Lugano ospita il nuovo appuntamento con la Rassegna Home. La compagnia Teatrobliquo Ticino porta in scena "La casa di Bernarda Alba" di Federico Garcìa Lorca, con l'adattamento e regia di Durshan Savino Delizia. Gli interpreti sono Monica Banfi Gianella, Giovanna Banfi Sabbadini, Cristina Cavallo, Anne Pedrazzi, Tatiana Buonvicini e Tiziana Tentori.

“La casa di Bernarda Alba” è un'efficace metafora della Spagna rurale e patriarcale che stava per sprofondare nell'orrore della dittatura franchista. La casa che fa da sfondo alla vicenda è un universo concentrazionario in cui le donne che vi sono recluse hanno rinunciato alla propria libertà. Al centro della casa vi è Bernarda Alba, matriarca dal pugno di ferro. Ma chi è realmente il carceriere di questo microcosmo femminile? Vittime e carnefici si alternano in un gioco di identificazioni incrociate. Le insegne del potere passano di mano in mano e raccontano quanto la prigione ha messo radici nell'animo di ciascuna. Fino alla tragedia finale il cui elemento scatenante è l'insorgere dell'amore come forza tellurica in un mondo privo di sentimenti autentici.

