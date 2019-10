Miss Mamma Ticino&Insubria, è tempo di finalissima

S.ANTONINO - Ambasciatrice di amore infinito, la mamma è "la miglior invenzione", come si suol dire.

E se fosse una passerella a celebrare le meravigliose mamme? Da questa idea nasce il concorso Miss Mamma Ticino&Insubria, giunto alla sua quarta edizione.

Le finaliste sfileranno in abbigliamento casual sportivo, casual elegante e per concludere - prima delle premiazioni - con abito da sera, per dare un esempio della loro proverbiale bellezza.

Under 34 e Over 35, saranno queste le fasce in palio. Ma non solo. Verranno premiate anche simpatia, portamento ed eleganza. Non solo moda e bellezza, però, ma anche musica internazionale per un evento che si preannuncia imperdibile.

Giuliano Benedetto (JB Production) premierà la bellissima Naomi B per il traguardo delle 30'000 copie vendute del singolo "cerco un milionario", mentre la cantante SEA (direttamente da XFactor) presenterà il suo singolo "Twerk".

A presentare la finalissima ci saranno i Blues Brothers di Radio 3i e la consulente d'immagine Daniela Placentino.