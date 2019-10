“Un altro pianeta”, torna la magia del musical

BIASCA - Da venerdì 1 a domenica 3 novembre la palestra Spai di Biasca ospita il musical “Un altro pianeta”, con la regia di Christian Pezzatti, su musiche di Simone Menozzi e libretto di Luca Chieregato.

La Terra ha esaurito le proprie risorse, un black-out permanente ha paralizzato l’Occidente e tutta la civiltà. Non resta che andarsene, cercando altrove la sopravvivenza. Quale mondo sognare? Quale pianeta sarà in grado di accoglierci? Riusciremo, fuori dalla Terra, a cambiare il nostro modo di occupare la Natura o continueremo imperterriti nella nostra sete di conquista e di distruzione?

Lo spettacolo si centra su questa domanda filosofica, su una questione sempre più attuale, non soltanto legata alla sopravvivenza del nostro pianeta in termini ambientali, ma soprattutto sulla necessità di cambiare il nostro approccio verso le cose, verso gli altri, e dunque verso di noi. L’amore dove si è nascosto? Chi sarà capace di raccogliere il grido di dolore e di speranza che ogni giorno l’essere umano lancia verso le stelle? Forse i bambini, o gli animali, come in una moderna arca di Noè, sapranno salvarci dal diluvio. Lo spettacolo è una grande occasione poetica, nel suo alternarsi tra momenti di pura danza, acrobazia, ginnastica, emozione, teatro, racconto. I personaggi sono come figure simboliche, che provano a cimentarsi nel difficile ruolo del salvatore o della vittima o del carnefice. Scene di gruppo, portentose, si affiancheranno a momenti intimi di riflessione e di canto. Il musical è diviso in due atti: nella prima parte, buio e cenere, si affronta il dramma di un pianeta in lacrime, a pezzi, incapace ormai di accogliere e di sostenere le persone e i loro diritti elementari; nella seconda parte, vento e luce, il mondo sogna un altro pianeta, ed ecco così scorrere i possibili scenari dove andare a rifondare una nuova civiltà, che sia in grado di rivoluzionare i propri valori al fine di garantire la sopravvivenza di ogni essere umano.

Un sogno, un’utopia, un viaggio, una magia.

