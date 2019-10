Pio e Amedeo saranno a Lugano

LUGANO - Il 27 dicembre il popolare duo comico italiano Pio e Amedeo sarà al Palazzo dei Congressi di Lugano con lo spettacolo "La classe non è qua".

Pio D’Antini e Amedeo Grieco si uniscono artisticamente agli inizi del 2000. Dopo Zelig, “Le Iene” e alcuni film, nel 2016 hanno conquistato il grande pubblico con il format “Emigratis” in onda

su Italia Uno e arrivato alla terza edizione, dove sono i protagonisti assoluti insieme ai Vip che prendono di mira.

Nel 2019 Pio e Amedeo salgono sul palco del Festival di Sanremo e da settembre sono ospiti fissi di Amici Celebrities, programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Non solo cinema, ma anche televisione, teatro, radio: il duo comico è versatile e riscuote grande successo collezionando sold out e numeri da capogiro, come in occasione delle due date evento all’Arena di Verona.

Dissacranti, ironici e iconici, Pio e Amedeo in "La classe non è qua" portano in scena delle nuove gag ed esilaranti battute capaci di far ridere, ma anche riflettere.

Prevendite aperte online e offline presso Manor, La Posta e Coop City. Maggiori info su www.gcevents.ch