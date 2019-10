Il gioco tra teatro e realtà

LUGANO - Questa sera il Teatro Foce di Lugano ospita lo spettacolo "Moi c'est moi: e ho visto anche l'anima di Einstein fluttuare" della compagnia Club '74, per la regia di Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato e le musiche dal vivo di Gianda Bedetti.



La speranza che il gioco teatrale possa cambiare il corso della realtà è l’utopia che i personaggi dello spettacolo cercano di raggiungere, partendo dal pianeta Terra con un’astronave. Il “Moi, c’est moi!” del titolo, mette un accento sull’importanza di poter affermare l’essere se stessi e quindi il rispetto delle “proprie utopie” e della propria realtà esistenziale, all’interno di uno spazio condiviso e di una collettività. Questo rispetto cerchiamo di fare in modo che ci accompagni anche nella “creazione collettiva”, cioè nel lavoro di creazione svolto dalla nostra Compagnia. Ma per noi è importante che la realtà all’interno del teatro sia diversa dalla realtà che troviamo fuori dal teatro, altrimenti che senso avrebbe il far teatro? (naturalmente questa resta una domanda aperta).

La musica dal vivo contribuisce a mantenere questa differenza di ritmi tra la realtà quotidiana e quella teatrale. La nostra speranza, la nostra piccola utopia è che il pubblico, dopo lo spettacolo, possa uscire dal teatro portando con sé un po’ di gioia e serenità. E vorremo qui ricordare le parole citate da Ariane Mnouchkine: «L’utopia è il possibile non ancora realizzato».

Apertura cassa serale alle ore 20. Ingresso gratuito con offerta libera, spettacolo adatto a tutte le età.