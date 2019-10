Sta per arrivare Palamania Back to the Future

CHIASSO - Il 19 ottobre il Palapenz di Chiasso ospiterà la nuova edizione di Palamania Back to the Future. Gli organizzatori promettono che sarà la "Festa delle feste", con una colonna sonora formata da 40 anni di successi musicali dalla dance al rock, tra successi italiani e internazionali.

Il pubblico navigherà tra un mare di luci e note, sapientemente miscelate da Ricky Dj che trasporterà tutti in mondo fantastico, un sogno, un'emozione, un viaggio per ballare e cantare. Il programma radiofonico in onda su Radio OneDance ridiventa un evento live in mezzo alla gente, una notte intera per liberare i sensi, seguendo solo il ritmo vorticoso della musica.

La macchina organizzativa di Palamania Back to the Future lavora intensamente e senza tralasciare nulla da parecchi mesi, per garantire uno spettacolo di alto livello e far arrivare a Chiasso tanta gente per rivedersi, divertirsi e fare festa con l'evento diventato un punto fisso nel panorama dell'intrattenimento cantonale. Saranno la MUN Musica Unione Novazzano, il GCCC Gruppo Capannone Carri Carnevale, HCC Hockey Club Chiasso e Kiwanis Mendrisiotto a gestire quattro bar e uno stand gastronomico. La serata è patrocinata dal Comune di Chiasso. Il Comitato ha deciso che 3000 franchi saranno devoluti in beneficenza.

Costo del biglietto 20 franchi (consumazione inclusa), graditi come sempre i "guantini bianchi". Prevendita su Biglietteria.ch e presso Manor, Apollo e Osteria Micky Chiasso.