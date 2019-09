I belli del violino in concerto domani con "The Violinists"

MORCOTE - Sono due fratelli. Bravi e preparati musicalmenti. E pure belli, il che non guasta quando si parla di musica. Sono Anton e Vladimir Jablokov, di origini slovache. Anton vive oggi a Bellinzona, suio fratello in Irlanda.

Saranno loro i protagonisti dell'appuntamento di Ceresio Estate in programma domani, alle 19.00 nel Parco Scherrer di Morcote (in caso di brutto tempo il concerto si terrà nella Sala Sergio Maspoli). Proporranno il concerto "The Violinists" in un viaggio tra classica e pop. Due generi appartenete così diversi, ma che possono tranquillamente andare d'accordo. «Credo che attraverso questa formula si possa raggiungere un pubblico più vasto…» aveva dichiarato tempo fa Anton in una nostra intervista.