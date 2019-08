LongLake Festival è alle battute conclusive

LUGANO - Ultimo fine settimana di programmazione per LongLake Festival: la rassegna estiva luganese, iniziata alla fine del mese di giugno, ha offerto centinaia di eventi di ogni genere al pubblico ticinese e ai molti turisti che hanno soggiornato sulle rive del Ceresio.

La tre giorni conclusiva propone venerdì il progetto di scrittura autobiografica della scuola media di Pregassona dagli esiti esilaranti, surreali e commoventi al Park&Read del Parco Ciani, il Morcote Summer Festival, il concerto di Arsene Duavi in Piazza Luini e così via. Sabato tocca al mercato dell'artigianato e dell'antiquariato al quartiere Maghetti e a svariati interessanti concerti: Simone Vallerotonda alla chiesa di San Giorgio a Origlio, San Salvador in Piazza Luini e François Vé in Rivetta Tell.

Domenica, ultimo giorno della kermesse, tornano le matinée musicali Aulos al Boschetto Ciani e si concludono al centro sportivo di Cornaredo i tornei giovanili di calcio.