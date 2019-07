È tornato Luci e Ombre

LOCARNO - A Locarno ancora si respira l’aria festiva lasciata da Moon & Stars e già si è pronti per un nuovo, imperdibile evento: al via alle 17 di domani la 19esima edizione di Luci e Ombre, la tre-giorni di musica, spettacoli, animazioni e gastronomia organizzata sul lungolago di Locarno-Muralto – dal Bosco Isolino e fino al Burbaglio – dall’Ente per le iniziative del Locarnese.

Da domani a sabato notte, il “quai” cittadino prenderà vita con tutta una serie di proposte dedicate a un pubblico eterogeneo, che culmineranno sabato, alle 22.45, con lo spettacolo di fuochi d’artificio realizzato dalla Pirotecnica di Ascona (per sapere se lo spettacolo ci sarà, a partire dalle 22 prestare attenzione agli appositi segnali acustici: un colpo singolo significherà il suo normale svolgimento, due colpi un suo rinvio di qualche minuto, cinque colpi consecutivi il posticipo al giorno seguente).

Da segnalare, tra i vari appuntamenti, l’air show della squadriglia P3 Flyer, venerdì alle 19, le esibizioni degli artisti di strada, sabato dalle 20 a mezzanotte sul piazzale del Debarcadero, il torneo di street basket Open 3x3, venerdì tra le 16 e le 22 nella piazza di fronte al ristorante Sensi. Senza dimenticare le novità rappresentate dalla postazione di fronte al Tennis club Locarno, con il suo grande palco, e dal Paese dei bambini, sempre in zona Isolino, con una grande varietà di gonfiabili.

Per tutti i visitatori si ricorda che la viabilità subirà alcune variazioni: in particolare, saranno chiuse al traffico la via Lungolago, tra via Orelli e il viale Isolino; la zona del Debarcadero, su viale Verbano verso Muralto; la via Orelli (che resterà comunque aperta per i residenti fino all’incrocio con via Cattori). Il traffico di transito da Ascona verso Minusio sarà deviato nella galleria Mappo Morrettina, quello da Muralto verso Ascona su via Cappuccini-via Borghese.

Posteggi disponibili negli autosilo di Piazza Castello e in Largo Zorzi, nonché presso il parcheggio Fart in via Franzoni e in via Morettina/via Chiesa/via delle Scuole/via Nessi. Per chi ne avesse la possibilità è consigliato l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici: al termine dello spettacolo pirotecnico di sabato sera (o, in caso di rinvio, di domenica) saranno a disposizione bus aggiuntivi

in partenza da via della Pace verso Ascona, Losone, Brissago, Vallemaggia, Minusio e Tenero. Quanto al treno Locarno-Intragna, l’ultima partenza è in programma alle 00.07. Programma

completo su www.eilocarnese.ch.