L'arte di protesta di Banksy in mostra a Lugano

LUGANO - Dopo lo straordinario successo di Basilea – da più di 80'000 visitatori – arriva anche in Ticino, e per la precisione alla Villa Ciani di Lugano la mostra “Banksy: Building castles in the Sky”. Composta da più di 100 opere originali, provenienti da collezioni private, l'esposizione è frutto di un lavoro più che decennale da parte dei curatori Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa.

Anonimo, caustico e fortemente protestatario il britannico Banksy ha sconvolto le regole dell'arte di strada e non solo. Celeberrime e spiazzanti le sue opere sono diventate icone a tutto tondo: basti pensare alla bambina con il palloncino (“Girl with the balloon”) e il lanciatore di mazzi di fiori (“Love is in the Air”).

La mostra aprirà i battenti il 26 gennaio 2022 e resterà aperta fino al 20 marzo 2022. Verranno rispettate tutte le norme Covid vigenti, se dovessero restare tali – quindi – per entrare sarà necessario mostrare un Certificato Covid ed essere muniti di mascherina. Per maggiori dettagli rimandiamo al sito ufficiale della mostra.

La prevendita è attiva da subito su biglietteria.ch