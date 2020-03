Coronavirus e misure per prevenirlo, saltano numerosi eventi

CANTONE - Il coronavirus e le misure intraprese per contrastare la sua diffusione stanno falcidiando il panorama degli eventi culturali e d'intrattenimento ticinesi.

LOCARNO - Il consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival «ha preso la difficile decisione di cancellare» L'immagine e la parola, l'evento primaverile in programma il 28 e 29 marzo. «Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno manifestato entusiasmo per l'evento» si legge sulla pagina Facebook della kermesse cinematografica.

Previsti inizialmente al Palexpo Fevi, Il concerto di Antonello Venditti e lo spettacolo dell'artista Arturo Brachetti (27 e 28 marzo) verranno rimandati a data da stabilirsi. I biglietti acquistati, comunica l'organizzazione, resteranno validi anche per le nuove date in programma.

LUGANO - Il primo appuntamento con le Blues to Bop Sessions, previsto per mercoledì 11 marzo allo Studio Foce, è rinviato. Il concerto del Joscho Stephan Trio si terrà in primavera in data che verrà comunicata I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Anche il LAC si adegua: è di oggi la decisione di posticipare gli spettacoli in programma questa fine settimana. Le date dei recuperi verranno comunicate in seguito mentre i biglietti restano sempre validi. Gli altri eventi del mese di marzo sono invece confermati, ma con una capienza ridotta.

Questo fine settimana l'evento Make your move non avrà luogo, il contest di Hip Hop International Switzerland verrà trasmesso in streaming. Rinviato a data da definirsi il tradizionale spettacolo delle scuole di danza.



Il family show Rapunzel, previsto per il 4 aprile al Palazzo dei Cognressi è stato spostato all'11 ottobre 2020.