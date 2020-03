Il Turba compie cinque anni e organizza il suo primo Talk

LUGANO - In occasione del quinto compleanno del Turba - Circolo per l'emancipazione culturale è stato organizzato il primo Turba Talk: un luogo di condivisione in un ambiente rilassato.

Niente palco, niente microfoni e niente proiettori. Che cosa ti ha ispirato? Che cosa ti ispira? E con cosa credi di poter essere d'ispirazione per gli altri? Tredici amici avranno dieci minuti di tempo ciascuno per raccontarsi in modo intimo e diretto.

Ospiti: Alessandro Pasquali, Cristina Zamboni, Fiorenzo Comini, Leonardo Conte, Lisette van der Maaler, Luca Ferracin, Luca Maria Gambardella, Manuela Pagani, Michele Banfi, Monica Tabet, Mox, Muriel Hendricks, Pio Wennubst.

Aperitivo local dalle 19, seguirà la musica di dj MOX (aka Pucci Pucci) dalle 20 e Julian Santorius alle 21.30.