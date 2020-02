Tutti i migliori eventi del fine settimana: Carnevale, ma non solo

LUGANO - È un fine settimana molto ricco di appuntamenti, su tutti quelli legati al Carnevale. Vediamo alcune delle proposte sul territorio.



COMPAGNIA TEATRO PARAVENTO

"Aspettando la pioggia" al Teatro Foce

LUGANO - Doppio appuntamento, venerdì 21 e sabato 22, con "Aspettando la pioggia", per la rassegna Home. La Compagnia Teatro Paravento porta in scena uno spettacolo liberamente tratto dal racconto “La lluvia” dell’autore venezuelano Arturo Uslar Pietri.



MARCELLO TOGNI

Le foto di Marcello Togni a Cureglia

CUREGLIA - Fino a domenica Casa Rusca a Cureglia ospita "Songcity", mostra fotografica di Marcello Togni. Nell’esposizione dell'artista ticinese, trapiantato da vent'anni a Parigi, si potranno vedere una trentina di fotografie provenienti dal suo progetto di street photography. Ingresso libero.



OSI

L'OSI e Khatia Buniatishvili al LAC

LUGANO - Appuntamento domenica dalle 20.30 nella Sala Teatro del LAC con l'Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Markus Poschner. Al pianoforte Khatia Buniatishvili. In programma musiche di Rossini, Beethoven e Schubert.

A tutto Carnevale



TIPRESS

BELLINZONA - Grande fine settimana di divertimenti al Rabadan di Bellinzona. Sabato alle 14 il corteo delle Guggen e alle 19 concerto sempre delle Guggen in Piazza Collegiata. In Piazza del Sole si esibiranno Dj Feed, Mister X, Explosion Band e Tribal Sound. Party fino alle 5 del mattino. Domenica il grande corteo mascherato sfilerà su Viale Stazione a partire dalle 13.30, mentre la serata sarà dedicata fino all'una al Liscio, con l’orchestra romagnola Moreno il Biondo e Il Grande Evento.

LOCARNO - Sulle rive del Verbano si festeggia la Stranociada. Sabato dalle 11 intrattenimento musicale con i Valmaggesi Duo Perancio, e a seguire risottata. Dalle 13 intrattenimento per i bambini.

GANDRIA - Sabato si festeggia anche al Carnevaaa di Tor di Gandria. Dalle 12 distribuzione di risotto e luganighe in piazza e a seguire tombola e sfilata dei bambini, con premiazione.

COMANO - Sabato alle 10 torneo di footbalino, musica e vendita di luganighe e mortadelle. A pranzo “Risott coi mosch”. Ore 16.30 mini palo della cuccagna col gruppo Saltamondo. Cena con la pasta di Panoramix il druido e a seguire musica e divertimento con la Gioventù Sgarba.

CANOBBIO - Sabato alle 10 apertura Mondo Goss e Trucca Bimbi, dalle 11.30 distribuzione del risotto e luganighe offerto alla popolazione. Dalle 14 giochi per i ragazzi, giro tombola, premiazione delle maschere. A cena maccheroni offerti e serata danzante con la Band Super Up. Presso la palestra comunale.

CADRO - Sabato 10.30 corteo mascherato da Palazzo Reali alle scuole, e aperitivo offerto. Ore 11.45 risotto per bimbi e genitori e col sédèlin in piazza. Dalle 13.45 sfilata delle mascherine, tombola, assalto alla cuccagnina e alla cuccagna.

SESSA - Sabato ore 11.30 corteo mascherato con la Malca Guggen e discorso dei regnanti con consegna delle chiavi. A pranzo distribuzione di risotto e luganighe e tombola. In Piazza da Sora.

ARZO - Sabato si festeggia anche ad Arzo, con il Carnevale Scurnoni. Dalle 11 truccabimbi e aperitivo con la Kit e Kat Band e alle 12 distribuzione di “pulenta, fasöö e murtadela”. Nel pomeriggio concorso della mascherina più bella e tombola.

RIVA SAN VITALE - Sabato dalle 11 aperitivo al capannone, e a seguire distribuzione del risotto e luganiga offerto dal comune con l’animazione della Riva de Janeiro Band. Ore 18 aperitivo e inizio della serata “Re della Fondue”. Dalle 21 party con dj Mauj.

CASTIONE - Sabato alle 12 distribuzione di risotto e luganighetta e a seguire tombola in palestra. Cena offerta a base di polenta e formaggio o mortadella, poi si balla con la musica della Momò Dance.

CRESCIANO - Sabato ore 10.30 ritrovo al piazzale ex Raiffeisen per il solito “canto del gallo in ritard”. Ore 11, partenza del corteo dei bambini con i regnanti. A pranzo distribuzione di risotto e luganighe con l’intrattenimento musicale della Antonio & Band, a seguire tombola. Alle 17 aperitivo di chiusura e dalle 18.30 si balla, si mangia e si beve presso il Ristorante degli Amici di Cresciano.

DONGIO - Sabato si fa festa anche a Dongio. Ore 10.30 apertura bar e giochi per bambini e esibizione delle Guggen. Ore 12 pranzo offerto a base di risotto e luganighe.

BRIONE VERZASCA - Sabato si fa festa anche a Brione Verzasca. A partire dalle 12 lessata mista, e a seguire lotteria. In serata cena a base di gnocchi e veglione mascherato nel capannone.

GERRA GAMBAROGNO - Sabato si fa festa anche al Carnevale di Re Ascnin di Gerra Gambarogno. Dalle 12.15 distribuzione di risotto e luganighe offerti, e a seguire tombola. Dalle 19 presso il Ristorante Molinetto di San Nazzaro busecca o maccheroni, e tanta musica.

PECCIA - A Peccia il carnevale si festeggia sabato, all’entrata della galleria Bavorca. A mezzogiorno distribuzione gratuita di risotto e luganighe, lesso e formaggio. A seguire tombola e premiazione delle mascherine.

CASTANEDA - Sabato si fa festa anche al Carnevale di Castaneda. Ore 10.30 apertura ufficiale con Re Arìsch e Regina Castégna. A seguire corteo con i bambini e i StortaSon de Rorè. Pranzo con risotto e luganighe, e a seguire tombola, musica e ballo. Ore 21 veglione mascherato con dj Venza e dj Lele.

MENDRISIO - Sabato dalle 10.30 aperitivo e musica in Piazza del Ponte, e a seguire distribuzione della polenta, luganiga e cipolle. Dalle 21 alle 3 serata musicale con la Urlo Band e dj al Mercato Coperto. Domenica alle 11 distribuzione del “Risott da fund” al Piazzale Capuccini con aperitivo. Alle 14 ballo dei bambini al Mercato Coperto con animazione, giochi e premiazione delle maschere.

BALERNA - Proseguono i festeggiamenti del Carnevale Sgüra di Balerna. Sabato alle 11 aperitivo in musica con stuzzichini e “Pesciöo”. A seguire corteo mascherato e presentazione del carro 2020 per bambini e famiglie. Pranzo con distribuzione dei maccheroni, poi tombolissima e lotteria. Dalle 21.00 “Fluo Carnival party” con musica e animazione. Domenica ore 11.30 distribuzione del tradizionale risotto d’asporto e aperitivo in musica. Ore 12.30 “Cudeghit e Risott” e a seguire tombolissima.

MAGLIASO - Sabato prende avvio anche il Carnevale Badola di Magliaso. Ore 11 apertura, e a pranzo risotto e luganiga. Alle 13.30 spettacolo di narrazione con il teatro Pan. Domenica dalle 11.30 aperitivo e musica, pranzo offerto a base di maccheroni al ragù, e a sguire tombola e Büseca.

GUDO - Sabato cena a base di pizzoccheri e veglione mascherato con il Trio musicale Dario, Katia e Lorenzo. Domenica dalla Chiesa di Gudo partenza alle 11 del corteo con i regnanti verso il Centro Civico per l’aperitivo che sarà allietato dalla Bandella dei Marscitt. A pranzo risotto e luganighe, e pomeriggio ricreativo con “CaMai”.

TENERO - Sabato dalle 19.30 distribuzione degli gnocchi. La serata sarà allietata dalla band Centrocittà & Dj Luca fino alle 2. Domenica dalle 12 risotto e luganighe, a seguire tombola, balli, musica e giochi per i più piccoli con Mago Renato. Mystic Barrito animerà la giornata, che sarà allietata dalla Guggen Fracasoi Cerott Band. Presso l’Oratorio S.Giovanni Bosco.

AROSIO - Domenica alle ore 11 corteo con i carri e la Guggen Malcaband, a pranzo risotto e luganighe. A seguire tombola e lotteria.

CORIPPO - Festa a Corippo domenica: dalle 11.30 risotto e luganighetta, giochi, tombola e premiazione delle maschere.

FUSIO-MOGNO - Domenica si festeggia anche a Fusio-Mogno. Dalle 12.30 pranzo con polenta e prodotti nostrani. A seguire premiazione delle mascherine, riffa e un giro di tombola gratuita per tutti.

TEGNA - A Tegna domenica risotto e luganighe dalle 12 e festa per tutti.

ORSELINA - Domenica si fa festa anche a Orselina. Ore 11 apertura del Bar Fungo, con musica della Guggen s”Band”ati al Parco. A seguire consegna delle chiavi al regno di Re Tapior e alla Regina. Pranzo a base di risotto e luganighe. Ore 15 giochi per grandi e piccini. A seguire allegria, musica e divertimento.

SONVICO - Domenica prende avvio anche il Carnevà di Zocoron e Porscein di Sonvico. Ore 11.30 benvenuto e aperitivo dei pensionati, e a seguire pranzo dei pensionati offerto. Dalle 19 pollo al cestello (su prenotazione), incoronazione dei regnanti e consegna delle chiavi. A seguire baby dance e ballo con il gruppo Country Street Dancers.

