Tutti i carnevali del weekend

CHIASSO - Prende avvio oggi la nuova edizione del Carnevale Nebiopoli di Chiasso, che quest’anno festeggia i 60 anni. Si comincia questo pomeriggio, con l’appuntamento per i bambini alle 17.00, e alle 19.30 è prevista la maccheronata gratuita per la popolazione. Si prosegue con lo show di apertura e consegna delle chiavi della città al Primo Ministro, ore 21.00. E poi largo alla musica, con i Tribal Sound. Venerdì alle 14.00 è previsto il corteo dei bambini, e la serata prosegirà in compagnia delle Guggen, con l’aperitivo, il primo corteo notturno e lo show serale.

Sabato aperitivo in musica (ore 11.00), e alle 14.00 è prevista la partenza del 60esimo corteo mascherato. Segue alle 16.30 lo show delle Guggen. All’intrattenimento serale ci pensa Radio Ticino, e da mezzanotte Dj ATJ, “Voglio tornare negli anni ‘90 con Paps”.

Domenica ore 11.30 distribuzione gratuita dei maccheroni. Nebiopoli si chiude con il ballo dei bambini, ore 15.00.

Anche al carnevale di Chiasso, così come per il Rabadan, il biglietto d’entrata dà diritto ad utilizzare i mezzi pubblici dalle 17.00 alle 05.00.

Gordola - Al via ai festeggiamenti anche a Gordola. L’apertura ufficiale è prevista questa sera alle 19.00, con gnocchi offerti e disco carnaval party fino alle 2.00 del mattino. Domani sera tombola, ore 20.00.

Sabato ore 11.00 suoneranno i corni delle alpi, a cui seguirà la distribuzione di risotto e luganiga. Nel pomeriggio musica, tombola, corteo dei bambini con merenda. Alle 17.00 è previsto un “aperitivone” e intrattenimento con gli Unknown. Ore 19.30 distribuzione dei maccheroni, e a seguire live music con i Mighty Mobile. Dalle 23.00 disco carnaval party fino alle 3.00 del mattino con diversi dj. Il tutto si svolgerà presso il centro manifestazioni Quirino Rossi, e in alcuni bar e ristoranti del paese. Sabato 8 febbraio dalle ore 22.00 alle 03.00 sarà in funzione il servizio di Nez Rouge Ticino

Malvaglia - Anche a Malvaglia si festeggia in questi giorni. Oggi alle 18.00 si comincia con l’apertura nel capannone AB. A seguire cena con bucecca o pasta al ragù cucinati e offerti dal Patriziato. Alle 21.00 consegna delle chiavi e discorsi ufficiali. I bagordi iniziano alle 21.30 con gli AB dj’s, e a seguire ballo in maschera e musica fino alle 3.00.

Domani si ricomincia con l’aperitivo alle 18.00, poi cena (pollo al cestello), e a partire dalle 21.00 party con dj Tonic, SB dj’s e Babalos, fino alle 4.00.

Sabato il corteo mascherato partirà alle 10.00, e a seguire aperitivo. Si pranzerà poi con risotto e luganighe offerti dall’Asilo Beach. Il pomeriggio è dedicato ai bambini (dalle 14.00), e a seguire tombola e merenda. Party serale a partire dalle 21.00 con Dj Luca e AB dj’s. I festeggiamenti si chiudono alle 4.30 con cornetti offerti.

Bus di ritorno in direzione di Olivone sabato alle 4.00 e domenica alle 4.30.

Venerdì e sabato servizio Nez Rouge (Ve 01:00-05:00 / Sa 01:00-06:00).

Monte Carasso - Anche il Carnevale Re Piögiatt di Monte Carasso apre oggi i festeggiamenti. Questa sera alle 19.00 è prevista la cena offerta alla popolazione (polenta, gorgonzola e mortadella), e a seguire la cerimonia di consegna delle chiavi. Musica e divertimento a partire dalle 21.00 con i Doppia linea, fino alle 02.00.

Venerdì pranzo dedicato a bambini ed anziani. Alle 21.00 musica con i Bandalarga fino alle 03.30.

Sabato pranzo insieme ai regnanti e alle Guggen, ore 12.00. Alle 15.00 corteo mascherato seguito dal concerto delle Guggen. Serata a partire dalle 21.00 in compagnia dei Puravida, fino alle 04.00.

Domenica a pranzo distribuzione della busecca, e a seguire tombola dell’oro. Il carnevale si conclude in compagnia della musica di Nicola Locarnini, fino alle 20.30.

Maggia - I festeggiamenti proseguono anche a Maggia. Domani sera, ore 19.00 risotto e luganiga offerti alla popolazione, e alle 21.30 musica con Anfrigolae Gatt, Bauband, Tribal Sound e Dj Feed fino alle 02.00.

Sabato invece alle 11.45 è previsto il corteo reale di Re Bacheton, con partenza dalla Casa Beato Don Guanella. Ore 12.30 distribuzione gratuita di polenta in umido, e a seguire la tombola. Ore 21.30 musica con Dj Cande e Anfrigola e gatt. A seguire veglione mascherato con band Ethica, fino alle 04.00.

Bus di rientro direzione Locarno sabato notte ore 03.00 e 04.00.

Pura - Si fa festa anche a Pura, con il carnevale Berinopoli. Domani pranzo offerto per i bambini e anziani. La serata ospiterà il concerto dei The Sunny Boys e la musica di dj Lisca. Divertimento fino alle 02.00.

Sabato sera concerto della Ganasa Guggen Band, ore 21.30. A seguire intrattenimento con Brusketta-Enzo Paci-Andra di Marco. Proseguimento della serata con dj Papo e dj Mark, e concerto di chiusura con Guggen (fino alle 02.00).

Domenica partenza del corteo ore 11.00 presso la casa Comunale. A seguire pranzo e tombola.

Maglio di Colla - Venerdì comincia anche il carnevale El Coleta di Maglio di Colla. Si comincia alle 10.00 con l’appuntamento dei bambini della Val Colla. Alle 19.30 è prevista la consegna delle chiavi. A seguire cena e tombola, insieme alla musica di dj Brb.

Sabato, ore 11.30, aperitivo in compagnia dei regnanti. A seguire pranzo, tombola, e assalto al palo della cuccagna. Alle 18.00 carneval karaoke con Bonnie, e poi maccheronata e ancora tombola. La serata prosegue in compagnia di dj Gaba, Loris The Voice e karaoke. A seguire grande ballo con il gruppo Acustico.

Bus navetta da e per la stazione di Lugano, Canobbio e Tesserete.

Calonico - Sabato si festeggia anche a Calonico. La bandella Ritom si esibirà alle 11.00 per l’inizio dei bagordi. Alle 12.30 è previsto il pranzo a base di risotto e luganiga. La protagonista della serata sarà la fondue, che diverse squadre saranno chiamate a preparare in una gara culinaria. A seguire musica di Moreno.

Intragna - Il carnevale di Intragna si festeggia domenica, presso l’autosilo comunale. A pranzo distribuzione di risotto e luganighe, e apertura del bar. A seguire saluto di sua Maestà Re Baroggia. La giornata sarà allietata dal gruppo musicale Compagni di Viaggio.

Cama - È tempo di festa anche nei Grigioni, e a Cama i divertimenti sono già iniziati. Questa sera alle 19.00 è previsto l’aperitivo, seguito dal pollo al cestello. La serata prosegue danzando con la musica di Dario e Katia. Domani alle 19.00 è prevista la distribuzione di maccheroni, e a seguire serata in musica con la “Stortason de Rorè” e l’orchestra La Nuova Libertà.

Sabato sera disco music party in compagnia di cinque dj.

I festeggiamenti si concludono domenica, con la distribuzione di risotto e luganiga (12.30), e la tombola (14.00).

Grono - Prende avvio oggi anche il carnevale di Grono. Si comincia alle 19.00 con la consegna delle chiavi in Piazza Nuova, e a seguire serata libera nei bar e ristoranti del paese. Domani, ore 19.00, maccheronata presso la sala Multiuso. A seguire serata in musica con la Carnasc Band e dj Nicola. Sabato alle 14.30 è previsto il corteo mascherato dei bambini con la Lipa Band. Al termine merenda e intrattenimento con Bimbofun alla sala Multiuso.

I festeggiamenti si concludono domenica: ore 12.00 distribuzione di polenta e spezzatino, sempre presso la Sala Multiuso. In seguito tombola e intrattenimento musicale.