Scrivere con le pause, per il teatro e il cinema

MURALTO -La Photo Ma.Ma. Edition di Minusio organizza in collaborazione con la TASI - Teatri Associati della Scena Indipendente il primo laboratorio di scrittura drammaturgica con Vitaliano Trevisan in Ticino.

Il corso si terrà nel Locarnese (spazio Incontro - PalaCongressi di Muralto) il 14 e 15 marzo e prevede, indicativamente, circa 12 ore di lezioni. Durante il fine settimana, la teoria sarà sostenuta dall’analisi di testi e da esercizi pratici dei corsisti, che saranno invitati a partecipare attivamente.

Il corso, come detto, sarà tenuto da Vitaliano Trevisan. Nato a Sandrigo nel 1960, Trevisan ha conseguito il diploma di geometra nel 1979. È scrittore e drammaturgo dagli anni Novanta. Ha inoltre fatto esperienza come attore (teatrale, televisivo e cinematografico), regista teatrale, librettista, sceneggiatore e saggista: i suoi testi teatrali, molti suoi romanzi e racconti sono pubblicati dalla casa editrice Einaudi; il suo ultimo libro si intitola "Works". Per il cinema, è stato sceneggiatore e attore in "Primo amore" di Matteo Garrone e attore in "Riparo" di Marco Simon Puccioni.

Per il teatro, Trevisan ha curato nel 2004 l'adattamento di "Giulietta" di Federico Fellini, per la regia di Valter Malosti con Michela Cescon (vincitore del premio Hystrio), e ha scritto, tra gli altri, "Il lavoro rende liberi", messo in scena nel 2005 da Toni Servillo. Nel 2013 ha curato la traduzione e l’adattamento di "RIII-Riccardo III" diretto e interpretato da Alessandro Gassmann. Vincitore nel 2017 del 54° Premio Riccione per il Teatro con "Il delirio del particolare" (ora in fase di pre-produzione), il suo ultimo lavoro come drammaturgo è la riscrittura attualizzata della commedia di Carlo Goldoni, "La Bancarotta", testo poi consegnato alla regia di Serena Sinigaglia portato in scena in negli scorsi mesi, con Natalino Balasso, anche al Lac di Lugano.

Per maggior informazioni scrivere a Manuela Mazzi: mmazzi@hotmail.com, oppure consultare il sito: https://scritturaenarrazione. wordpress.com - Si informa che per gli affiliati all’Associazione TASI è previsto un importante contributo (ben il 50%) a parziale copertura del costo del corso.