Arriva Carnevale: che la festa abbia inizio

ISONE - La lunga stagione del Carnevale della Svizzera italiana inizia a ingranare. Ecco i principali appuntamenti del fine settimana.

A Mesocco va in scena il Carnevale Scturligant. Oggi alle 12 è in programma il pranzo con gli anziani, poi cena e musica nei vari ristoranti (dalle 19) e alle 23 si apre la tendina Over. Venerdì 24 gennaio alle 19 maccheronata e musica con i Sanook Dance Band e alle 22 apertura delle tendine no stop. Sabato 25 gennaio raccolta del riso alle 13, dalle 15 pomeriggio per i bambini con musica e giochi e serata danzante alle 22 con i Groove Jet Dance Band. A seguire Dj e tendine no stop.

Domenica 26 gennaio risotto e luganighe d'asporto alle 11.45, un quarto d'ora dopo risotto e luganighe serviti in sala spettacoli. Alle 14 andrà in scena il corteo mascherato e la sfilata delle Guggen con Stortason de Rorè - Carnasc Band - Sonada Balosa - Fracasoi Cerott Band - Amici della Fenice - Ganasa Guggen Band - Stracaganass - Fracass Band (al costo di 5 franchi senza braccialetto), poi la premiazione alle 16. Alle 18 after e cerimonia di chiusura.

Sempre nel Grigioni italiano segnaliamo La Boleta a San Vittore. Da giovedì alle prime ore di domenica la festa sarà al capannone allestito nel campo da basket della palestra comunale. Si parte questo pomeriggio alle 13.30 con giochi per bambini, mentre le porte del capannone si apriranno alle 18.30. Alle 19.30 maccheronata offerta e alle 21 apertura ufficiale con via alle danze, grazie alla Sanook Dance Band.

Venerdì sarà la musica scelta da Dj Deborah a far ballare tutti dalle 21 alle 3 del mattino. Gran finale sabato con il capannone che apre alle 11 e un'ora dopo la distribuzione (al costo di 5 franchi) di risotto e luganiga. A seguire tre ricchi giri di tombola. Si riparte poi alle 21 con la proposta musicale di Dj Matt Petrone, prima dell'evento clou: il concerto degli Sgaffy.

A Isone, invece, i festeggiamenti del Carnevaa di Locc sono in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. Il carnevale si apre ufficialmente alle 18.30, poi alle 19 gnocchi offerti alla popolazione. Intrattenimento con i balli country del gruppo Country Street Dancers e la musica della Carnasc Band. Alle 21 consegna delle chiavi a Re Locc e alla sua nuova consorte, poi sarà la musica di Dj Renax a fare da sottofondo alla serata.

Sabato 25 alle 15.30 carnevale dei bambini con merenda offerta, aperitivo in musica alle 18 con i Ciod Stonaa e ballo mascherato dalle 21.30 con Bandalarga e Dj Renax. Domenica il fuoco sarà acceso sotto le caldaie già alle 10.30 e a mezzogiorno saranno distribuite le porzioni di risotto e luganighe al prezzo di cinque franchi. Tre giri di tombola con ricchi premi dalle 14.30. L'intera giornata sarà allietata dal gruppo Badit Suisse e proseguirà ad libitum con la musica dei Dj di casa.

Sabato 25 gennaio la palestra del Centro scolastico di Contone ospiterà Lé tüt un circo. Si parte alle 10.30 e a mezzogiorno risotto e luganighe. Tombola con ricchi premi dalle 13.30 e alle 15 giochi per bambini e animazioni eseguite da Magic Tia. A seguire Nutella Party. Alle 17, per i più grandicelli, aprirà il bar Champagne "Il Serraglio". Cena a base di maccheroni alle 19.15 e infine serata in musica dalle 20.30 con Dj Jack.