Una casa comune per il Carnevale Sgüra

BALERNA - La programmazione del Carnevale Sgüra da Balerna procede in modo spedito in ottica dell’edizione 2020 che si svolgerà tra il 20 e il 26 febbraio.

Questa edizione sarà caratterizzata da un’importante novità, un test, al quale i tre gruppi di carnevale attivi da decenni in paese hanno deciso di aderire. Verrà allestita una Casa comune dove verranno svolte tutte le attività storiche e caratteristiche di Carnevale S. Antonio e Carnevale Marediga, ai quali si aggiungeranno con due serate anche i carristi de I Pincirö.

Il luogo scelto sarà il posteggio in centro paese denominato “ex vigneto” situato al lato della cantonale, sul cui sedime verrà montato il capannone comune. Il programma storico rimarrà di fatto invariato ma si svolgerà in un posto unico, facilmente raggiungibile anche tramite bus sulla linea Chiasso-Mendrisio /con la linea 518 che unisce S.Antonio al centro paese, come pure in treno tenendo conto di uno spostamento di 10 minuti a piedi.

La popolazione di Balerna, le Famiglie, e tutti i simpatizzanti del Carnevale Sgüra sono invitati a far “carnevale nel vigneto” sostenendo questa nuova idea.

Sono tra l’altro già a disposizione le informazioni iniziali sul programma ai seguenti indirizzi: comunicazioni delle Associazioni sul sito del Comune di Balerna e pagina Facebook del Carnevale Sgüra Balerna.