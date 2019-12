Il Big Air Contest 2020 sta arrivando

BELLINZONA - Marciano a pieno regime i preparativi per il Big Air Contest 2020 a Bellinzona.

Giovani atleti ticinesi e atleti di livello internazionale si esibiranno in uno show-contest da brividi in Piazza del Sole, per un evento assolutamente da non perdere organizzato dallo Sci & Snowboard Club Bellinzona. La manifestazione è giunta alla terza edizione e vedrà venerdì 3 gennaio l'aperitivo e la presentazione degli atleti, mentre sabato 4 gennaio si terrà il contest dei giovani, seguito dalla gara clou internazionale e quindi da una festa in tema Après-Ski.