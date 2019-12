LUGANO - Un Capodanno magico sul lago con la Società Navigazione del Lago di Lugano.

Per chiudere in bellezza l’anno affrettatevi ad acquistare i biglietti per le suggestive Crociere di San Silvestro. Avrete la possibilità di scegliere tra la cena di Gala oppure la Fondue chinoise o la Fondue di formaggio (min. 2 persone, prezzo indicato bevande escluse).

Gli imbarchi inizieranno alle ore 20 a Lugano, da dove si salperà alle ore 20.30. I due battelli si uniranno prima di mezzanotte per festeggiare tutti insieme l’anno nuovo e non mancheranno musica a bordo e tanto divertimento. Il rientro è previsto a Lugano per l’inizio del nuovo anno (verso circa la una).

Prevendita su Biglietteria.ch fino alle 12 di lunedì 30 dicembre.