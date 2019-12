Ecco gli appuntamenti per l'ultimo weekend dell'anno

Il 2019 giunge al termine. Questo è l'ultimo fine settimana dell'anno. Che programmi avete? Consultate l'agenda di Tio/20minuti per scoprire quale evento organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi, in attesa del veglione di Capodanno di martedì.

Ecco qualche idea:

Sabato, a Locarno On Ice , a partire dalle 21.15 la serata sarà allietata da un concerto dalla Party Band dei Sunny Boys, un gruppo che si diverte a reinterpretare in chiave moderna e sorprendente i grandi successi estivi dagli anni novanta in poi.

Voce e percussioni: Simon Richardson III; Tastiere e voce: Cedric Rouson.

presepe sommerso a Riva Albertolli. Sul fondo del lago Maria, Giuseppe, Gesù e i Magi, che di giorno sembrano svanire nell’acqua e di sera fluttuano alla luce di potenti fari. Per tutto il weekend sarà possibile ammirare i presepi nelle varie città e pattinare sulle piste di ghiaccio.

