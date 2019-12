LOCARNO - A Locarno On Ice pista aperta tutti i giorni durante tutto il periodo delle feste natalizie, con attività e concerti in programma.

Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle 13.00 alle 16.00, penultimo appuntamento di Sferruzziamo nell’igloo, l’incontro per le appassionate del lavoro a maglia nel salotto invernale di Locarno. Come sempre vi sarà a disposizione materiale di prova e un’esperta guida della Bottega della Lana. Un’occasione da non perdere per cimentarsi in nuove tecniche di questo atavico passatempo, per stare in allegra compagnia e per godersi una panettonata offerta. Per scambiarci gli auguri di Buon Natale, alle 18.00 saliranno sul palco di Locarno On Ice la cantante di Saronno Alice Greco e il chitarrista Diego Gianfardoni per un concerto Soul natalizio. Il duo, dal nome D-Soul, interpreterà brani che vanno direttamente all’anima di artisti come: Janis Joplin, Sting, Tina Turner, Aretha Franklin e Ray Charles. Si dice che Dio abbia inventato la musica per far sì che l'anima entri nel corpo, il Soul di Alice e Diego fa proprio questo.

Giovedì 26, giorno di Santo Stefano, in mattinata dalle 10.00 alle 11.00, i pattinatori principianti avranno l’occasione di seguire un corso gratuito di pattinaggio con i monitori del Club Pattinaggio Ascona, gentilmente offerto da COOP. Alle 15.30 Vicky De Stephanis trascinerà i piccini in uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo dal titolo “La Stella di Natale”. Non a tutte le stelle piace infatti starsene in cielo a brillare e basta, alcune di loro si annoiano. Pare che un tempo una di queste stelle annoiate, dopo aver sentito parlare di una certa stella di Natale, trovò il modo di rendere la sua vita più avventurosa generando però scompiglio nell’ordine cosmico. Le sue scorribande spaziali risvegliarono infatti la furia di altezzosi pianeti, intere costellazioni persero il ritmo nei loro passi di danza e complicati sistemi solari iniziarono a porsi mille domande sul perché dovessero continuare a girare in quel modo. Il Cosmo, molto arrabbiato per il comportamento indisciplinato di questa stravagante stella, dovette trovare il modo di riportare ordine in quel caos, ma …non tutto il caos vien per nuocere. Questa Storia di ghiaccio è offerta ai bimbi grazie al sostegno di Frutta Banfi. Alle 21.15 Sul palco di Locarno On Ice si terrà un concerto dal vivo dal titolo Adele Tribute “Skyfall”. Adele Laurie Blue Adkins, in arte Adele, ha ottenuto una cinquantina di premi e riconoscimenti come migliore artista ed è considerata uno dei maggiori talenti della nuova generazione del soul bianco. La commovente voce di Adele è interpretata per l’occasione da Alice Greco.

Venerdì 27 dicembre, in mattinata dalle 10.00 alle 11.30, i pattinatori principianti avranno l’occasione di seguire un corso gratuito di pattinaggio con i monitori del Club Pattinaggio Ascona, graziosamente offerto da COOP. Alle 15.00 i presenti avranno poi l’occasione di partecipare al laboratorio dal titolo “Dal verde chicco di caffè, ai profumi della sua torrefazione” organizzato da Caffè Carlito e potranno così scoprire come i preziosi chicchi della Coffea arabica, coltivata oggi in numerosi paesi come Brasile, Vietnam, Camerun, Colombia, Guatemala, India e Tanzania, acquisiscono, tramite la tostatura lenta, l’inconfondibile, delizioso e raffinato aroma del caffè. Sempre venerdì, alle 21.15, il palco di Locarno On Ice ospiterà un concerto di Blues-Rock di Freddie & the Cannonballs. Freddie “Cannonball” Albertoni è un bassista attivo da 15 anni sulla scena Blues-Rock ticinese. Per quasi un decennio ha accompagnato al basso il leggendario bluesman svizzero Bat Battiston, ma nell’autunno del 2018 Federico Albertoni ha deciso di assumere il ruolo di frontman, fondando la sua propria blues band: la “Freddie & The Cannonballs”, composta da 6 musicisti di talento.