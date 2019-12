Sul Ceresio per la Crociera delle Fiabe

LUGANO - Sulla scia della “notte del racconto” la Società Navigazione del Lago di Lugano domenica propone la Crociera della Fiabe. In una magica atmosfera, cullati dalle onde del lago, verranno raccontate le fiabe per tutti i partecipanti. In tutto questo narrare si cela anche il segreto di stare insieme per comunicare, raccontare e leggere storie. Laffranchi Group vi aspetta con “Truccabimbi” e altre divertenti attività a bordo.

A tutti i bambini verrà servita una gustosa merenda. Gli adulti invece potranno «tornare un po’ bambini» e godere di una piacevole crociera: a bordo vi sarà servizio bar gestito da Cambusa Lugano.

Inizio imbarchi ore 14 all’imbarcadero Lugano-Centrale, partenza ore 14.15, partenza da Paradiso ore 14.30 e rientro alle ore 16.30 a Paradiso e 16.45 Lugano-Centrale.

Si ricorda che i bambini dovranno essere accompagnati almeno da un adulto.

Per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, Tel. +41 (0) 91 222 11 13, consultando il sito www.lakelugano.ch, la pagina facebook.com/SNLLugano/ o inviando una e-mail a sales@lakelugano.ch

Per gli eventi speciali SNL non sono accettate facilitazioni di viaggio (Abbonamento Generale, Metà Prezzo, We Lake You, ecc).

Prevendita su Biglietteria.ch.