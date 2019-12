Tra curling, hockey e pattinaggio

LOCARNO - Sono giornate intense per Locarno On Ice.

Martedì, dalle 13 alle 16, le appassionate del lavoro a maglia si ritroveranno in compagnia di un’esperta della Bottega della Lana nell’ambito del settimanale appuntamento di Sferruzziamo nell’igloo, per stare in compagnia, per cimentarsi in questo atavico passatempo e per scoprire nuove e interessanti tecniche. Ricordiamo che chi lo vorrà potrà partecipare alla realizzazione dei variopinti quadretti di lana che saranno assemblati per avvolgere tutta la pista di ghiaccio. Essi saranno poi messi all’asta il 21 dicembre a favore della Fondazione ticinese per la ricerca sul cancro.

Alle 18 gli esperti giocatori del Curling Club Ascona daranno sfoggio della loro maestria in questo sport e saranno a disposizione per addestrare chi lo desidera. Chi lo vorrà, avrà dunque l’occasione di cimentarsi in una parte riservata della pista di ghiaccio in questo curiosissimo gioco di squadra, inventato nel 16° secolo, pare, da un ammiraglio scozzese che avrebbe utilizzato come “stone” (sasso) una palla di cannone appiattita, almeno così lo riferisce un documento d’epoca redatto nel convento di Paisley nella Contea di Renfrewshire in Scozia.

Mercoledì sarà tutto all’insegna del pattinaggio, inteso come sport di competizione. Locarno On Ice ospiterà infatti la giornata speciale Zurich On Ice. Il principale gruppo assicurativo svizzero è uno degli sponsor storici di Locarno on Ice e la giornata Zurich On Ice celebra il suo impegno per lo sport. Come da tradizione, Zurich ha infatti invitato sulla grande piattaforma di Locarno on Ice diversi giocatori degli Hockey Club Lugano e Ambrì-Piotta, che daranno sfoggio del loro talento eseguendo dalle 15.30 alle 16 tiri in porta insieme con i ragazzi. Per gli appassionati delle due squadre alle 16.30 ci sarà poi l’estrazione di una maglia per squadra e di entrate per due persone nelle Vip Lounge delle due squadre e altri simpatici doni. Alle 16.45 i giocatori saranno infine a disposizione dei loro ammiratori per una sessione di autografi. In serata, alle 19.30, gli atleti della Società Pattinaggio Biasca entreranno in pista per un’esibizione di pattinaggio artistico dal titolo "Natale in Swing".

La seconda metà della settimana sarà tutta dedicata alla musica. Giovedì, alle 21.15 saliranno sul palco di Locarno On Ice i .Gee (punto Gee) per un concerto dal vivo. .Gee è una band nata nell’aprile 2017 dall’incontro di sei musicisti appassionati della musica disco-pop degli anni ’70 e ’80. La cover band ripercorre la colonna sonora degli ultimi 4 decenni, interpretando brani tratti dagli albumi di artisti come Heart, Blondie, Toto, ABBA, Bee Gees, Boney M, Aretha Franklin, Donna Summer, Kool and the Gang, Daft Punk, Quarterfresh, e altri ancora.

Venerdì, alle 21.15, Locarno On ice ospiterà un concerto live di Giò DeSfàa. Giò DeSfàa, all’anagrafe Gioele Di Stefano e classe 1988, è un cantautore folk-rock originario della vicina Luino, che si esibisce live dal 2006 e che da allora è stato ospite di numerose manifestazioni musicali nella Svizzera italiana, nel nord Italia, in Puglia e in Sardegna. Folgorato da un incontro con Davide Van De Sfroos e Bruce Springsteen, Giò DeSfàa mescola nei suoi concerti rock, folk e cantautorato in dialetto lombardo.

LOCARNO ON ICE