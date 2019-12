"Van Gogh Alive" è già da record e venerdì sarà aperta fino alle 23

LUGANO - Sono già in 10'000 ad ever visitato la mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”, inaugurata presso il Centro Esposizioni di Lugano lo scorso 14 novembre.



Un viaggio, quello fra le opere del maestro olandese, che ha infranto ogni record anche grazie all'entusiastico passaparola dei visitatori. A sedurre ed emozionare la bellezza delle immagini proiettate da un sistema avveniristico, l'armonia dei suoni e le suggestioni dei profumi.



Fra le centinaia di ingressi, comunica l'organizzazione, anche più di 2'000 alunni di tutte le età. Una mostra che, questo fine settimana, si fa ancora più speciale.



Già perché, questo venerdì 6 dicembre in occasione della prima Notte al museo, resterà aperta fino alle 23.00 (con tanto di macchina per pop–corn).



Domenica 8 sarà la giornata sarà dedicata al girasole – fiore iconico per Van Gogh – di cui si potranno scoprire informazioni, curiosità e proprietà. Prevista anche un'animazione ad hoc per i più piccoli, curata da Ubs.

Biglietti in vendita su www.biglietteria.ch

Maggiori info: www.vangoghlugano.ch