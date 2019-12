A Locarno On Ice arriva il curling

LOCARNO - Prima volta per il curling a Locarno On Ice. Lo sport invernale arriva in Piazza Grande oggi alle 18 grazie agli esperti giocatori del Curling Club Ascona, che daranno un’esibizione della loro maestria e saranno a disposizione di chi lo desidera per insegnare loro i segreti del gioco. Chi lo vorrà, avrà dunque l’occasione di cimentarsi in una parte riservata della pista di ghiaccio in questo gioco di squadra con tanto di stone (sassi), slider (scivolate), sweeping (spazzolate) e take-out (bocciate).

Nel primo pomeriggio, invece, spazio alle tipiche attività invernali. Dalle 13 alle 16 gli appassionati (di ambo i sessi) del lavoro a maglia si ritroveranno in compagnia di un’esperta della Bottega della Lana nell’ambito di Sferruzziamo nell’igloo, per stare in compagnia, per cimentarsi in questo atavico passatempo e per scoprire nuove e interessanti tecniche. Per chi sarà alle prime armi, sarà messo a disposizione il materiale di prova necessario, con esempi ed istruzioni dal vivo. Sferruzzando si può inoltre partecipare all’azione solidale che avrà luogo propri a

Locarno On Ice sabato 21 dicembre, a favore della Fondazione ticinese per la ricerca sul cancro, promossa in collaborazione con la Corsa della speranza da un’idea di Elena Falaschi. Basta realizzare quadrati (misura fissa di 50 cm di lato) destinati alla Coperta della ricerca. In alternativa, i tasselli di fibre e colori diversi possono essere realizzati a casa e portati ai punti di raccolta (fra cui la Bottega della Lana).

Mercoledì 4 dicembre alle 16.15 il pinguino Pango dirigerà l’”armata” dei bambini nel gioco di squadra “Ripuliamo il mare”. Si tratta di un gioco a staffetta a tema ambientale, in stile Giochi senza frontiere, con due squadre. Al polo nord c’è un’invasione di rifiuti e Pango vuole ripulirlo, ma da solo è impossibile. Per riuscirci ha bisogno di aiuto: bisogna raccogliere i rifiuti e metterli nei recipienti giusti. Vince la squadra che impiega meno tempo a raccogliere i rifiuti senza commettere errori. Più tardi, alle 19.30, grandi e piccini avranno poi l’occasione di assistere a un’elegante esibizione di pattinaggio artistico del Club Pattinaggio Lugano.

LOCARNO ON ICE