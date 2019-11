Locarno on Ice tra musica, animazioni e thriller

LOCARNO - Si preannuncia gustosa e piacevole la programmazione del fine settimana di Locarno on Ice, che va ad arricchire l'offerta della pista di ghiaccio (e non solo) nel centro cittadino.

Si parte in realtà già stasera con il concerto degli Steelriders, punto saldo del country ticinese con gli oltre 1000 concerti alle spalle e un repertorio che spazia tra la tradizione, la contemporaneità ma senza disdegnare il pop rock anni '80. Si prosegue a suon di musica anche venerdì 29 con una beniamina del pubblico ticinese: alle 21.15 Charlie Roe proporrà al pubblico locarnese i suoi brani, nei quali l'indie si colora di sfumature romantiche e malinconiche.

Sabato 30 è la giornata speciale organizzata dall'Ente iniziative del Locarnese. Per l'occasione alle 15 ci saranno le "Note in Verde" della Compagnia Sugo d'inchiostro: uno spettacolo musicale effervescente, interattivo, avventuroso dove il pubblico verrà trasportato di paese in paese, in un viaggio meraviglioso colorato di "verde". Tra le 17.30 e le 19, invece, ci saranno i due set degli Ajelé, band s’ispira alle tradizioni musicali sudamericana, spagnola, africana, francese, italiana e irlandese. Chiusura a suon di rock 'n roll dalle 21.15 con Dan e i suoi fratelli, che faranno ballare tutti con il loro suono vintage e la rivisitazione di classici (anche contemporanei) della storia della musica.

Domenica 1 dicembre i più piccoli avranno l'occasione di farsi immortalare insieme a San Nicolao, nel fotoshooting a cura di Foto Garbani. Il pomeriggio sarà all'insegna della beneficenza con "All'ospedale giocando". Si comincia alle 14 con atelier e giochi nell'igloo, si prosegue alle 15.30 con "Il ladro di risate" della compagnia Patatrakkete e si chiude con un'ottima merenda. Infine alle 18 un tuffo nel thriller e negli abissi della psiche: il giornalista e scrittore Patrick Mancini presenta il suo ultimo libro "#promessisposi - Stavolta tocca a te" e dialogherà con la sessuologa Kathya Bonatti, che parlerà anche del suo "Partner Manipolatori”, guida pratica sulle relazioni sentimentali.