Selvaggina, fondue e il panorama notturno del Ceresio

LUGANO - Sabato 30 novembre la Società Navigazione del Lago di Lugano organizza il consueto appuntamento con una crociera serale all'insegna del gusto.

Alle 19, all'imbarcadero Lugano-Centrale, sarà ormeggiato il battello con la sua proposta di sapori d’autunno con menù a base di selvaggina, fondue chinoise à discrétion e fondue al formaggio (a partire da un minimo di 2 persone). Il battello salperà alle 20 e alle 20.10 attraccherà a Paradiso (rientro ore 22.20 a Paradiso e 22.30 a Lugano) per poter gustare anche con gli occhi il suggestivo panorama autunnale del lago Ceresio.

Per i gruppi vi è la possibilità di riservare una parte del battello oppure una sala intera (in base al numero di partecipanti).

Per riservazioni gruppi e per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, Tel. +41 (0) 91 222 11 13, consultando il sito www.lakelugano.ch, la pagina facebook.com/SNLLugano/ o inviando una e-mail a sales@lakelugano.ch.

Per gli eventi speciali SNL non sono accettate facilitazioni di viaggio (Abbonamento Generale, Metà Prezzo, We Lake You, ecc).

Prevendita su Biglietteria.ch.